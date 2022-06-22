Dicle Gençlikspor'un düzenlediği voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
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Dicle Gençlikspor'un düzenlediği voleybol turnuvası başladı

22.06.2022 09:12
Dicle Gençlikspor'un düzenlediği voleybol turnuvası başladı

Dicle Gençlikspor'un düzenlediği ve Dicle Kaymakamlığı ile ilçe belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen voleybol turnuvası başladı.

Dicle Gençlikspor'un düzenlediği ve Dicle Kaymakamlığı ile ilçe belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen voleybol turnuvası başladı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki sahada oynanan karşılaşmaların ilki dün akşam yapıldı. Voleybol turnuvasının ilk maçı Yeşilsırt İlk ve Ortaokulu - Hacı Ali Ağaspor ile Ataman A.Ş. – Panzerler takımları arasında yapıldı. Yeşilsırt İlk ve Ortaokulu, Hacı Ali Ağaspor ile oynadığı maçı 2 - 1'lik üstünlükle kazandı. Ataman A.Ş. ise rakibi Panzerleri 2 - 1'lik skorla yendi. 15 gün sürecek olan voleybol turnuvasında A ve B gruplarında yer alan 14 takım mücadele ediyor. Turnuvada, çeşitli mesleklere mensup esnafların, kamu kurumlarında çalışan personellerin, sporcuların ve diğer bazı vatandaşların çıkardığı takımlar mücadele edecek. 3 set üzerinden yapılan voleybol maçlarında 2 set üstünlük sağlayan karşılaşmayı da kazanıyor. Turnuvada her set 25 sayı üzerinden oynanıyor. Gruplarda en çok puan toplayan 2 takım, çapraz eşleşmeyle final karşılaşmasına çıkacak.

Turnuva sonunda dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü takımlara eşofman takımı hediye edilecek. Turnuva voleybol oynamak isteyen bayanlara da güzel bir sportif aktivite yapma imkanı sağlıyor. Bazı takımlarda bayan sporcular da, yapılan maçta oynuyor. Turnuva boyunca karşılaşmanın gerçekleştiği alanda katılımcılara çay, kahve gibi ikramda bulunulacak. Voleybol turnuvasının ilk maçını Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle Gençlikspor yönetiminden Sait Karayel, kulübün teknik direktörü Ramazan Özyurt ve çok sayıda vatandaş izledi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dicle Gençlikspor'un düzenlediği voleybol turnuvası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Gençlikspor'un düzenlediği voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
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