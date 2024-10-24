Didem Karagenç: Avrupa Şampiyonası\'na Katılmak İstiyoruz

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Didem Karagenç, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off'ları öncesi takım olarak kenetlendiklerini belirterek turnuvaya katılacaklarına inandığını söyledi.

Didem Karagenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın ve 29 Ekim'de oynanacak 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 1. play-off turu maçları sonucunda Ukrayna'yı elemeyi hedeflediklerini belirterek "Tarihi günler yaşıyoruz. Tarihi bir kampa girdik. Ukrayna'yla oynayacağımız iki müsabaka var ve tarihimiz için çok önemli. Çünkü ilk defa play-off turuna geçtik ve ilk defa Kadın Milli Takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya bu kadar yakınız. Birbirine çok yakın olan, artık yıllardır beraber oynayan kemik bir kadromuz var. Bu kadroyla beraber aramıza da yeni arkadaşlarımız katılıyor. Hep beraber burada çok eğlenceli, çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Aynı zamanda antrenmanlarımızın yoğunluğu da çok yüksek. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Millilerin Ukrayna'yı elemesi halinde 2. play-off turundaki muhtemel rakipleri Belçika ve Yunanistan'ı da değerlendiren Didem Karagenç, "İki rakiple de daha önce oynamıştım. 15, 17, 19 yaş altında karşılaşmıştım ama A Milli Takım seviyesinde sadece Belçika'yla bir defa oynama şansı yakalamıştım. İki takım da gelse bizim için artık fark etmez. Son adım kalmış olacak. Biz o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için gerçekten kenetlendik. Çok istiyoruz. Çok inanıyoruz. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz ve ülkemize çok büyük bir gurur yaşatmak istiyoruz. Kadınların ne kadar güçlü olduğunu, futbol alanında da var olduğunu göstermek istiyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışıyoruz. Kim gelirse gelsin, A Milli Kadın Futbol Takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Kendini ispatlamış bir takımız"

Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Didem Karagenç, Ukrayna'nın iyi bir takım olduğunu dile getirerek, play-off turu karşılaşmalarına çok iyi hazırlandıklarını aktardı.

Ukrayna'nın çoğu oyuncusunun Avrupa liglerinde oynadığını vurgulayan milli futbolcu, "Ukrayna şu an hala savaş bölgesi olarak geçiyor. O yüzden rövanş maçımızı Moldova'da oynayacağız. Ukrayna'da birçok oyuncu yurt dışında oynuyor. Hatta ülkemizde de oynayan birçok oyuncu var. Aslında Ukrayna çok iyi bir takım. Bu işe bizden daha önce başlayan ve daha da gelişmiş bir ülke olarak gözüküyor. Ancak biz çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizin zorlu olduğununun farkındayız ama biz de iyi bir takımız. Kendini ispatlamış bir takımız. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapıp, 1. play-off turunu geçerek Avrupa Şampiyonası'na bir adım daha yaklaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi yalnız bırakmasınlar"

Esenler Erok Stadı'nda yarın oynanacak ilk maç öncesi taraftarlara destek çağrısında bulunan Didem Karagenç, "Umarım 25 Ekim Cuma günü Esenler Erok Stadı'nda çok iyi bir müsabaka oynayacağız. İlk müsabaka evimizde. Buradan da seyircilere bir mesaj verelim. Onları müsabakamıza davet edelim. Bizi yalnız bırakmasınlar. Türkiye'de oynadığımız bu maçta yanımızda olsunlar." yorumunu yaptı.

Rövanş karşılaşmasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynanacak olmasının önemine değinen Didem, "29 Ekim'de milli müsabakaya çıkmak çok çok farklı, güzel bir onur. İstiklal Marşı'nı o sahanın içinde okuyor olmak, milli formayı giyiyor olmak zaten büyük bir onurken, 29 Ekim'de oynamak bambaşka bir duygu. O yüzden lütfen yurt dışında da olsak bizi desteklesinler. Ekranları başında bizi desteklesinler. O güzel günde Cumhuriyet'imizin, bu ülkenin ne kadar güçlü kadınları olduğunu herkese, tüm dünyaya gösterelim." diyerek sözlerini tamamladı.