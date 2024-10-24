Didem Karagenç: Avrupa Şampiyonası'na Katılmak İstiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Didem Karagenç: Avrupa Şampiyonası'na Katılmak İstiyoruz

Didem Karagenç: Avrupa Şampiyonası\'na Katılmak İstiyoruz

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç, Ukrayna'yı geçerek Avrupa Şampiyonası'na ulaşmayı hedefliyor.

24.10.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Didem Karagenç, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off'ları öncesi takım olarak kenetlendiklerini belirterek turnuvaya katılacaklarına inandığını söyledi.

Didem Karagenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın ve 29 Ekim'de oynanacak 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 1. play-off turu maçları sonucunda Ukrayna'yı elemeyi hedeflediklerini belirterek "Tarihi günler yaşıyoruz. Tarihi bir kampa girdik. Ukrayna'yla oynayacağımız iki müsabaka var ve tarihimiz için çok önemli. Çünkü ilk defa play-off turuna geçtik ve ilk defa Kadın Milli Takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya bu kadar yakınız. Birbirine çok yakın olan, artık yıllardır beraber oynayan kemik bir kadromuz var. Bu kadroyla beraber aramıza da yeni arkadaşlarımız katılıyor. Hep beraber burada çok eğlenceli, çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Aynı zamanda antrenmanlarımızın yoğunluğu da çok yüksek. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Millilerin Ukrayna'yı elemesi halinde 2. play-off turundaki muhtemel rakipleri Belçika ve Yunanistan'ı da değerlendiren Didem Karagenç, "İki rakiple de daha önce oynamıştım. 15, 17, 19 yaş altında karşılaşmıştım ama A Milli Takım seviyesinde sadece Belçika'yla bir defa oynama şansı yakalamıştım. İki takım da gelse bizim için artık fark etmez. Son adım kalmış olacak. Biz o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için gerçekten kenetlendik. Çok istiyoruz. Çok inanıyoruz. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz ve ülkemize çok büyük bir gurur yaşatmak istiyoruz. Kadınların ne kadar güçlü olduğunu, futbol alanında da var olduğunu göstermek istiyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışıyoruz. Kim gelirse gelsin, A Milli Kadın Futbol Takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Kendini ispatlamış bir takımız"

Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Didem Karagenç, Ukrayna'nın iyi bir takım olduğunu dile getirerek, play-off turu karşılaşmalarına çok iyi hazırlandıklarını aktardı.

Ukrayna'nın çoğu oyuncusunun Avrupa liglerinde oynadığını vurgulayan milli futbolcu, "Ukrayna şu an hala savaş bölgesi olarak geçiyor. O yüzden rövanş maçımızı Moldova'da oynayacağız. Ukrayna'da birçok oyuncu yurt dışında oynuyor. Hatta ülkemizde de oynayan birçok oyuncu var. Aslında Ukrayna çok iyi bir takım. Bu işe bizden daha önce başlayan ve daha da gelişmiş bir ülke olarak gözüküyor. Ancak biz çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizin zorlu olduğununun farkındayız ama biz de iyi bir takımız. Kendini ispatlamış bir takımız. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapıp, 1. play-off turunu geçerek Avrupa Şampiyonası'na bir adım daha yaklaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi yalnız bırakmasınlar"

Esenler Erok Stadı'nda yarın oynanacak ilk maç öncesi taraftarlara destek çağrısında bulunan Didem Karagenç, "Umarım 25 Ekim Cuma günü Esenler Erok Stadı'nda çok iyi bir müsabaka oynayacağız. İlk müsabaka evimizde. Buradan da seyircilere bir mesaj verelim. Onları müsabakamıza davet edelim. Bizi yalnız bırakmasınlar. Türkiye'de oynadığımız bu maçta yanımızda olsunlar." yorumunu yaptı.

Rövanş karşılaşmasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynanacak olmasının önemine değinen Didem, "29 Ekim'de milli müsabakaya çıkmak çok çok farklı, güzel bir onur. İstiklal Marşı'nı o sahanın içinde okuyor olmak, milli formayı giyiyor olmak zaten büyük bir onurken, 29 Ekim'de oynamak bambaşka bir duygu. O yüzden lütfen yurt dışında da olsak bizi desteklesinler. Ekranları başında bizi desteklesinler. O güzel günde Cumhuriyet'imizin, bu ülkenin ne kadar güçlü kadınları olduğunu herkese, tüm dünyaya gösterelim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Didem Karagenç, Milli Takım, Ukrayna, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Didem Karagenç: Avrupa Şampiyonası'na Katılmak İstiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Didem Karagenç: Avrupa Şampiyonası'na Katılmak İstiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.