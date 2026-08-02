Dilan Bora, ABB FOMGET'e Döndü - Son Dakika
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Dilan Bora, ABB FOMGET'e Döndü

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Altyapısından yetişen Dilan Bora, ABB FOMGET'e geri döndü. Yeni başarılar bekleniyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, altyapısından yetişen Dilan Bora'yı yeniden kadrosuna dahil etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen, formamızla önemli başarılara ve şampiyonluklara imza atan, ardından kariyerinde farklı kulüplerde değerli tecrübeler edinen Dilan Bora, yeniden yuvası ABB FOMGET'te." ifadelerine yer verildi.

Kulübün kültürünü ve hedeflerini yakından bilen Dilan Bora'nın Hakkarigücü, Fenerbahçe, Glasgow City, ALG Spor ve Trabzonspor formalarıyla önemli deneyimler kazandıktan sonra yeniden kırmızı-lacivertli ekibe döndüğü belirtilerek "Yetiştiği kulübe geri dönen Dilan Bora'ya yeniden hoş geldin diyor, ABB FOMGET formasıyla birlikte yeni başarılara ve yeni şampiyonluklara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Yuvana yeniden hoş geldin Dilan." denildi.

Kaynak: AA

Bora Füzesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dilan Bora, ABB FOMGET'e Döndü - Son Dakika

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