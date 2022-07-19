Dinamo Kiev, son antrenmanını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dinamo Kiev, son antrenmanını gerçekleştirdi

19.07.2022 19:17

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Miejski Stadı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından teknik direktör Lucescu, futbolcularıyla uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 şöyle:

Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin.

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe yarın TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son antrenmanını yaptı Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı öncesi son antrenmanını yaptı Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev, son antrenmanını gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:11 Hastanede oluşan uzun kuyruklara hastalar isyan etti! "Yönetim istifa" sloganlarına sağlık çalışanları da destek verdi
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 20:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dinamo Kiev, son antrenmanını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement