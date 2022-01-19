Samsunspor sezonu kapatan Diomande'nin sözleşmesini dondurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, geçirdiği sakatlık sonucu sezonu kapatan Ismael Diomande'nin sözleşmesinin sezon sonuna kadar dondurulduğu bildirildi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, ara transfer döneminde yabancı sayısı için lisansının dondurulmasını kabul eden, maaşında yüzde 50 indirim yapan Diomande'ye teşekkür etti.

Diomande'nin, büyük bir fedakarlık ve sportmenlik örneği göstererek yaptıkları teklifi kabul ettiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Samsunspor kamuoyunun bildiği üzere, futbolcumuz Ismael Diomande, kasım ayında yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucunda sezonu kapatmıştı. Aralık ayında futbolcumuzla yaptığımız görüşmede, takımımızın ara transfer yapabilmesi için kendisine yer açmayı teklif etmiştik. Ismael Diomande, büyük bir fedakarlık ve sportmenlik örneği göstererek yaptığımız teklifi kabul etmiştir. Sözleşmesinin bu sezon sonuna kadar dondurulmasını ve ocak ayı itibarıyla aylık garanti maaş ücretinde yüzde 50 indirim yapılmasını kabul etmiştir. Futbolcumuzun sözleşmesi dondurulmuş olup, önümüzdeki sezondan itibaren devam edecektir. Bu nedenle, Ismael Diomande'ye örnek davranışlarından dolayı kulüp adına teşekkür ediyoruz."

Diomande'nin bir an önce sağlığına kavuşarak, önümüzdeki sezonda takımdaki yerini almasını dilediğini bildiren Yıldırım, "Takımımızda oynadığı süre içinde örnek bir Samsunspor futbolcusu olmakla kalmayıp, Samsunspor ailesinin bir parçası ve kulübümüzün temsil ettiği sportmenlik, fair play ve centilmenlik geleneklerinin bir sembolü olan örnek futbolcumuza, kulübüne olan bu bağlılığı ve yardımsever yaklaşımından dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Ismael Diomande'nin bir an önce sağlığına kavuşarak, önümüzdeki sezon da takımdaki yerini almasını diliyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.