Diplomatik Tenis Günü Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Diplomatik Tenis Günü Turnuvası

Diplomatik Tenis Günü Turnuvası

ANKARA'da Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılan turnuvaya diplomatlar ve sporcular katıldı.

12.10.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 'Diplomatik Tenis Günü Turnuvası' düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ve Lüksemburg Büyükelçiliği iş birliğinde Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya büyükelçiler, diplomatlar, tıp dünyasından profesörler ve Dışişleri Bakanlığı mensupları katıldı. 48 oyuncunun mücadele edeceği turnuva, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, milli paralimpik sporcular Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel'in dostluk maçı ile başladı. Gün boyu devam edecek olan turnuva, akşam yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin spora verdiği öneme vurgu yaparak, "Aslında spor çok bağlayıcı, birleştirici bir unsur; centilmenlik kısmı var, adil kısmı var ve tenis de son sıralarda ülkemizde gitgide artan bir öneme sahip. 'Paralimpik'e mesela ilk kez katıldık ve olimpiyat 4'üncüsü olduk. Bu çok büyük bir başarı. Bu tür faaliyetlerin hem kaynaştırıcı tarafı var, hem de bizim böyle bir spora Türkiye'nin verdiği önemi gösteriyor. Geçen burada federasyonun bütün doğu illerimizden getirdiği genç öğrenciler vardı, tenis öğrencileri. Sonra Antalya tarafından geldi. Ülkemiz içinde de böyle bir kaynaşmaya yol açıyor. Biz de diplomatlar arasında bu tür bir faaliyetle daha yakınlaşma, sosyal kısmı daha yakın tutma ve ayrıca spora gelecek gençleri de özendirecek bir yaklaşımla bir faaliyet yapma amacıyla bunu düzenledik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diplomatik Tenis Günü Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Diplomatik Tenis Günü Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.