Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları judoda başarı elde etti - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, judo branşında uluslararası dereceler kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ile Türkiye Judo Federasyonu' nun ortaklaşa düzenlediği ve 6 ülkeden 450 sporcunun katıldığı "Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası" 4-6 Nisan tarihleri arasında Kilis'te yapıldı.

Yapılan Şampiyonada Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından; İbrahim Serhat Kaya 38 kilogramda, Muhammed Can Yüzen 50 kilogramda birinci, Nisanur Koyun 40 kilogramda, Melis Kakız 48 kilogramda ikinci, Abit Söylemez 34 kilogramda, Hiranur Koyun ise 44 kilogramda üçüncü oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü, takımlar sıralamasında ise Yıldızlar kategorisinde ikincilik, Minikler kategorisinde üçüncülük kupası kazandı. - DİYARBAKIR