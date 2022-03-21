Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu - Son Dakika
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Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu

21.03.2022 16:42
Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, deplasmanda 1-0 kazandığı Etimesgut Belediyespor maçının ardında gösterilen dostluk ve misafirperverlik için ev sahibi kulübün yönetimine teşekkür etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, deplasmanda 1-0 kazandığı Etimesgut Belediyespor maçının ardında gösterilen dostluk ve misafirperverlik için ev sahibi kulübün yönetimine teşekkür etti.

Ankara'da örnek bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Mesut Şahingöz ve yönetim kurulu başta olmak üzere Etimesgut halkına çok teşekkür ettiklerini ifade etti.

En iyi şekilde ağırlandıklarını belirten İlgin, "Örnek bir tablo ortaya koydular. Bu kadirşinas tutum bizi çok mutlu etti. Son dakika golüyle kazanan taraf olmamıza rağmen bizi centilmence uğurladılar. Hayati bir galibiyete imza attık ama daha yolumuz var. Cumartesi günü sahamızda yapacağımız Ergene Velimeşespor maçı çok büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm halkımızı maça davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor Etimesgut dostluğu

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Futbol Federasyonu, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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