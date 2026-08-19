Djalo: Hoca beni özel hissettiriyor - Son Dakika
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Djalo: Hoca beni özel hissettiriyor

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Beşiktaşlı stoper Tiago Djalo, teknik direktör Italiano'nun kendisine sürekli yapması gerekenleri anlattığını ve bu durumun kendisini özel hissettirdiğini söyledi. Gol yememe serisiyle ilgili "Daha iyi olabiliriz" dedi.

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun kendisine yapması gerekenleri sürekli anlattığını ve bu durumun kendisini özel hissettirdiğini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de sahasında Litvanya takımı Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların stoperi Tiago Djalo, "Hoca bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğini bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişimde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Geçen sezon bazı problemler vardı"

Geçen sezon bazı sorunlar yaşandığına değinen Djalo, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz, bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin kendine ait bir fikri olabilir, bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bazı yerlerde daha dikkatli olmam gerekiyor. Evet, bence normal bir fauldü. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım."

"Daha iyi olabiliriz"

Şu ana kadar oynadıkları 5 resmi maçta gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda toplada kaliteli oyunculara sahibiz ve tabii ki fark oluşturan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence toplu olarak da oyunumuz şu anda iyi ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Djalo: Hoca beni özel hissettiriyor - Son Dakika

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