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Djokovic and Sabalenka advance to quarterfinals in Australian Open - Son Dakika
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Djokovic and Sabalenka advance to quarterfinals in Australian Open

Novak Djokovic, the top seed in the men's singles, reaches the quarterfinals with a straight-set victory over Adrian Mannarino. Taylor Fritz also advances by defeating Stefanos Tsitsipas. In the women's singles, Aryna Sabalenka and Coco Gauff secure their spots in the quarterfinals with impressive wins.

Djokovic and Sabalenka advance to quarterfinals in Australian Open
21.01.2024 - 10:17,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında 4. tur maçları başladı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Djokovic, 20 numaralı Fransız tenisçi Adrian Mannarino'yu 6-0, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, 7 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Kadınlarda da Sabalenka ve Gauff çeyrek finalde

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Coco Gauff ise Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Djokovic and Sabalenka advance to quarterfinals in Australian Open - Son Dakika
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