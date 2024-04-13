Djokovic ve Sinner Monte Carlo Turnuvası'nda elendi

Teniste dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Novak Djokovic ve Jannik Sinner, Monte Carlo Turnuvası'nda yarı finalde elendi.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı.
Bu sezonun formda ismi Sinner'i 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Tsitsipas, 2021 ve 2022'de şampiyon olduğu turnuvada bir kez daha finale yükseldi.
Diğer yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud karşı karşıya geldi.
Djokovic'i 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Ruud, finalde Tsitsipas'ın rakibi oldu.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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