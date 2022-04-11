Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı - Son Dakika
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Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı

11.04.2022 18:34

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Rennes, deplasmanda Reims'ı 3-2 mağlup etti. Fransız ekibinin kalesini koruyan Doğan Alemdar, kulüpte 6 yıl sonra bir ilke imza attı. Şu anda Chelsea'nin kalesini koruyan Edoudard Mendy'den sonra ilk kez bir kaleci, Fransız ekibinde penaltı kurtardı.

Reims ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rennes 3-2 kazanırken Fransız ekibinin kalesini koruyan Doğan Alemdar, kulüpte 6 yıl sonra bir ilke imza attı.

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MENDY'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Doğan Alemdar, 78. dakikada Reims'dan Moussa Doumbia'nın penaltısını çıkardı ve Fransız ekibinde 2019'dan bu yana penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Rennes adına son penaltı kurtarışını şimdilerde Chelsea'nin kalesini koruyan Edoudard Mendy, 25 Ağustos 2019'da Strasbourg'a karşı yapmıştı.

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SON DAKİKA: Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı - Son Dakika
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