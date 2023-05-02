Dolandırılan Emre Belözoğlu ve Arda Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi, Erdoğan ise Soylu'ya talimat verdi: Bu meseleyi çözün - Son Dakika
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Dolandırılan Emre Belözoğlu ve Arda Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi, Erdoğan ise Soylu'ya talimat verdi: Bu meseleyi çözün

02.05.2023 11:30

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandıran isimlerden Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişime geçerek yardım istedi. Erdoğan'ın da konuyla ilgili Bakan Soylu'ya talimat vererek "Bu meseleyi çözün" dediği belirtildi.

Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırılması gündeme bomba gibi düştü.

ÖNCE GÜVENLERİNİ KAZANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada şube müdürü Seçil Erzan'ın elden yüksek paralar vererek müştekilerin güvenini kazandığını daha sonra ise 55 milyon dolarlık bir haksız kazanç elde ettiğini saptadı.

BANKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Müştekilere vadettiği miktarları ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan Seçil Erzan'ın elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 zanlının, olay tarihlerinde çok kez yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İKİ İSİM ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Olayın yankıları sürerken bankacı tarafından dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek yardım istedikleri öğrenildi. Görüşme sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya talimat veren Erdoğan'ın "Bu meseleyi çözün" dediği belirtildi.

DENİZBANK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Denizbank da Levent Büyükedere Şubesi Müdürü'nün karıştığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 7 Nisan'da bankaya ilk şikayetin ulaştığını ve bunun üzerine inceleme başlatıldığı, 10 Nisan'da raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği ve Seçil Erzan'ın aynı gün gözaltına alındığı belirtildi. Belgelerin sahte olduğunu açıklayan DenizBank, "Seçil Erzan tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında kişiler tarafından kurulmuş bir yapılanmadır" denildi.

YORUMLAR (11)
  • Suat Alim: Garibanın normal vatandaşın isinide çözün binlerce mağdur var dolandırılan bile bile lades olmuşlar beter olsunlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gokhan Turan: Üzüldüm desem yalan olurdu. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Haydar Cakir: x bankalarda mevduat faizi % 40 bulmuştu ülke soyguncuların cirit attıgı ortamda olacak okadar adres doğru kişi kişinin aynasıdır Cevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, İstanbul, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dolandırılan Emre Belözoğlu ve Arda Turan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi, Erdoğan ise Soylu'ya talimat verdi: Bu meseleyi çözün - Son Dakika


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