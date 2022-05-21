Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi - Son Dakika
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Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi

21.05.2022 20:43

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Konyaspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan maçı siyah-beyazlıların transfer listesindeki Bruno Paz'ın tribünden takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sezonun son maçında Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında sürpriz bir isim de vardı.

HEDEFTEKİ YILDIZ MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor ile Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Sporting B oyuncusu Bruno Paz, siyah-beyazlıların Konyaspor ile oynadığı maçı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.

Dolmabahçe'de sürpriz konuk! Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız tribünde yerini aldı
Görüntü: Ajansspor

BRUNO PAZ KİMDİR?

23 Nisan 1998 doğumlu Bruno Paz, Portekiz'in Barreiro kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerini Belenenses takımında başlayan Paz, 2011 yılında Sporting'e transfer oldu. Kulübün alt yaş kategorilerinde görev alan 24 yaşındaki ön libero, Farense'ye kiralandı.

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