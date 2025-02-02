Doncic-Lakers Takası Şok Etti - Son Dakika
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Spor

Doncic-Lakers Takası Şok Etti

Luka Doncic'in Lakers'a takası, basketbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı; yıldız isimler yorum yaptı.

02.02.2025 14:16
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks arasında gerçekleştirilen Luka Doncic- Anthony Davis takası, basketbol dünyasını şaşkınlığa uğrattı.

Basketbol camiasında birçok oyuncu, yorumcu ve sporsever, yaptıkları açıklama ve paylaşımlarla NBA'deki sürpriz takasın yarattığı şaşkınlığı dile getirdi.

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, "Bu sporu izlemeye başladığımdan beri gördüğüm en büyük takas. İnanılmaz. Bu çılgınlık. Luka Doncic'in takas edileceğini hiç düşünmezdim. Bu yaştayken ve sezon ortasında... Bu durumda diğer takımlar da bundan cesaret bulup 'Bu kadarı yeter. Madem işe yaramıyor, artık en iyi oyuncularımı takas edebilirim' diye düşünebilir." şeklinde konuştu.

Doncic'in takas haberine karşı şaşkınlığını "Hangi Luka takas edildi? Luka Garza mı?" sözleriyle dile getiren Suns'ın skorer oyuncusu Devin Booker, "Bu çılgınlık. Bu konuda ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Luka, herkesin dokunulmaz ve takas edilemez olduğunu iddia ettiği bir oyuncuydu. NBA size bir kez daha gösteriyor ki bu tahmin edilemez bir iş. Sürekli senin hakkında konuşuyorlar. O yüzden hiç kimse güvende olduğunu düşünmemeli." yorumunu yaptı.

New Orleans Pelicans'ın skoreri CJ McCollum ise "Artık bu uygulamalarda neyin gerçek, neyin sahte olduğunu anlayamıyorum. Luka gerçekten Lakers'a gidiyor mu, yoksa gitmiyor mu? Gerçekten doğruymuş. Bu haberin üzerine gidip bir uyku çekeceğim." mesajını paylaştı.

Boston Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşayan eski basketbolcu Paul Pierce, "Luka, ayrılmak istemiş olmalı. LeBron'ın Luka'yı Lakers'ta ligin yüzü olması için yetiştirmesini sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumcu ve eski basketbolcu Greg Anthony, "NBA hayatımda bu kadar şoke edici bir takas hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Basketbol yorumcusu Kevin O'Connor ise "Luka, Lakers'tan takas talep etmiş olmalı, değil mi? Bu büyük bir şok. Gerçekten rüya gördüğümü, hatta öldüğümü sandım." şeklinde görüş belirtti.

Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Dwight Howard, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Trae Young, Tyrese Maxey, Tyler Herro, Malik Monk, Josh Hart gibi isimlerin yanı sıra Amerikan futbolu yıldızı Patrick Mahomes da sosyal medyadan gönderdikleri mesajlarla takas haberine karşı yaşadıkları şaşkınlığı gösterdi.

Ayrıca NBA'de oynanan karşılaşmalar sırasında takas haberini öğrenen taraftarlar ve saha içindeki basketbolcuların şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü.

Öte yandan Doncic ve Lakers'ın yıldızı LeBron James'in, gerçekleştiği ana kadar takastan haberdar olmadıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA

Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Anthony Davis, Basketbol, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

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