Döndü Yeşilyurt’un Hedefi 2028 Paralimpik Oyunları - Son Dakika
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Spor

Döndü Yeşilyurt’un Hedefi 2028 Paralimpik Oyunları

11.07.2025 11:20
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Görme engelli judocu Döndü Yeşilyurt, 2028 Paralimpik Oyunları için hazırlık yapıyor.

Görme engelli milli judocu Döndü Yeşilyurt, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na gidecek sporcular arasında yer alıp Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde edemediği madalyaya ulaşmak için ter döküyor.

Spor kariyerine görme engellilerde halterle başlayan 32 yaşındaki Döndü, arkadaşlarının tavsiyesiyle 2017 yılında yöneldiği judoda Türkiye'nin yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda J2 kategorisinde 57 kiloda mücadele ederek 5. olan milli judocu, "yarım kalan işini" tamamlamak için Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) düzenlenen ortak çalışma kampına katılarak çalışmalarına devam ediyor.

Döndü Yeşilyurt, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini söyledi.

Bakü'de 2022'de düzenlenen turnuvada Dünya şampiyonluğuna ulaştığını belirten Döndü, "2023'te de Hollanda'da bireyselde Avrupa şampiyonu oldum. Samsun TOHM'da teknik direktörümüz Sinan Sandal ile Rahman ve Barış hocamız, ümit ve genç milli takım sporcularımızla 2028 Olimpiyatları için görme engelliler milli takım kampı dışındaki çalışmalarıma devam ediyorum." dedi.

Samsun'daki ekibin çok profesyonel ve başarılı olduğunu anlatan milli sporcu, "Ümit ve genç milli takımı erkek sporcu arkadaşlarımız çok yardımcı oluyor. Yılın ilk sürecinde iki turnuvaya katıldım. Gürcistan'da yapılan Dünya Kupası müsabakasında 3. oldum, 13-16 Mayıs'ta Kazakistan'daki Dünya Görme Engelliler Şampiyonası'nda kadın judo milli takımı olarak dünya şampiyonu olduk." diye konuştu.

Hedef 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları

Milli sporcu, 4 yıldır BOTAŞ Spor Kulübü sporcusu olduğunu dile getirerek, "Bakanımız Alparslan Bayraktar'dan aldığımız enerjiyle BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan'ın verdiği gazla BOTAŞ Spor Kulübü Başkanımız Kerim Taşkıran ve kıymetli ekibinin verdiği motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda yarım kalan bir hedefim var. 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak, şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal ise Döndü Yeşilyurt'un çok başarılı bir sporcu olduğuna işaret ederek, "Milli takım harici zamanlarında Samsun TOHM'da çalışmak istediğini federasyona bildirdi. Federasyon da Döndü'yü bize yönlendirdi. Disiplinli, çalışkan, özverili bir sporcu. Burada genç ve ümit milli takımından kardeşleri ona yardımcı oluyor, olimpiyatlarda madalya alması ve yarım bıraktığı işini tamamlanması için." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Döndü Yeşilyurt’un Hedefi 2028 Paralimpik Oyunları - Son Dakika

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