Doruk Yoğurtçuoğlu Avrupa Şampiyonası'nı 12. Tamamladı
Milli yüzücü Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da 200 m kurbağalama yarı finallerinde 12. oldu.
Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda milli yüzücü Doruk Yoğurtcuoğlu, 200 metre kurbağalama yarı finallerinde 2.10.37'lik derece elde etti.
Doruk, bu sonuçla şampiyonayı 12. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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