Bölgesel dayanışmayı güçlendirme hedefiyle 16'ncısı düzenlenen DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Beyçelik oldu. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, etkinliğin dayanışma ruhunu perçinlediğini vurguladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) faaliyet gösteren firmalar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek hedefiyle, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından organize edilen Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.

Bu yıl 16'ncı kez düzenlenen ve DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası'nda sanayiciler ile futbol severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen Geleneksel Futbol Turnuvası finalinde Beyçelik ile Valeo karşılaştı. Kıyasıya mücadeleyle geçen maçta Beyçelik galip gelerek şampiyon oldu. 21 firmanın 4 grupta mücadele ettiği turnuvanın üçüncüsü ise Polyteks oldu. 8 hafta süren müsabakalarda en centilmen takım Metkon olurken, turnuvanın gol kralı Beyçelik takımından Mahmut Güleç, en iyi kaleci ise Yaşalar Kalıp takımından Tayfun Ayaş oldu.

Firmalar için düzenlenen törende katılımcılar kupa ve plaketlerini DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, DOSABSİAD Dernek Saymanı Fatih Tuğral ve Işıksoy Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işıksoy'dan aldı. Törende konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, işbirliği ve takım çalışmasının iş yaşamındaki öneminin altını çizmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çevikel, "Bölgemizde faaliyet yürüten firmalarımızda emek vererek üretimimize güç katan çalışanlarımız için organize ettiğimiz turnuva, bölgemizdeki birlik ve beraberlik ruhunu 16 yıldır daha da pekiştiriyor. DOSABSİAD olarak, iş dünyasının sadece ticari faaliyetler ile sınırlı olmadığından hareketle çalışanlarımızın sosyal yaşamını da desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA