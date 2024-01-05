 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Beyçelik - Son Dakika
Üye Girişi

DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Beyçelik

Bölgesel dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 16. DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nda Beyçelik şampiyon oldu. Turnuvada Beyçelik, Valeo'yu yenerek birinci oldu. Polyteks ise üçüncü oldu. Turnuvada en centilmen takım Metkon seçilirken, gol kralı Mahmut Güleç ve en iyi kaleci Tayfun Ayaş oldu. Törende kupa ve plaketler DOSABSİAD ve DOSAB yöneticileri tarafından verildi.

DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası\'nın Şampiyonu Beyçelik
05.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:25
Abone Ol

Bölgesel dayanışmayı güçlendirme hedefiyle 16'ncısı düzenlenen DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Beyçelik oldu. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, etkinliğin dayanışma ruhunu perçinlediğini vurguladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) faaliyet gösteren firmalar arasında sosyal ilişkileri geliştirmek hedefiyle, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından organize edilen Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.

Bu yıl 16'ncı kez düzenlenen ve DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası'nda sanayiciler ile futbol severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen Geleneksel Futbol Turnuvası finalinde Beyçelik ile Valeo karşılaştı. Kıyasıya mücadeleyle geçen maçta Beyçelik galip gelerek şampiyon oldu. 21 firmanın 4 grupta mücadele ettiği turnuvanın üçüncüsü ise Polyteks oldu. 8 hafta süren müsabakalarda en centilmen takım Metkon olurken, turnuvanın gol kralı Beyçelik takımından Mahmut Güleç, en iyi kaleci ise Yaşalar Kalıp takımından Tayfun Ayaş oldu.

Firmalar için düzenlenen törende katılımcılar kupa ve plaketlerini DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, DOSABSİAD Dernek Saymanı Fatih Tuğral ve Işıksoy Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işıksoy'dan aldı. Törende konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, işbirliği ve takım çalışmasının iş yaşamındaki öneminin altını çizmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çevikel, "Bölgemizde faaliyet yürüten firmalarımızda emek vererek üretimimize güç katan çalışanlarımız için organize ettiğimiz turnuva, bölgemizdeki birlik ve beraberlik ruhunu 16 yıldır daha da pekiştiriyor. DOSABSİAD olarak, iş dünyasının sadece ticari faaliyetler ile sınırlı olmadığından hareketle çalışanlarımızın sosyal yaşamını da desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Beyçelik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Beyçelik - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Son Dakika
17:40 Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22 Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: DOSAB-DOSABSİAD Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Beyçelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement