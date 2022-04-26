DowAksa, Yalovaspor basketbol takımına sponsor oldu - Son Dakika

Yalova'da faaliyet gösteren Dow Aksa, şehri ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Semt77 Yalova spor'a sponsor oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, Yalova'ya desteğini sürdürüyor. 2012 yılında iki dünya devi, Dow ve Aksa Akrilik'in stratejik ortaklığıyla kurulan şirket, ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Semt77 Yalovaspor'un sponsorluğunu üstlendi. Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna, DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, şirket çalışanları ile kulüp yöneticileri ve takım oyuncularının bir araya geldiği toplantıda sponsorluk protokolü imzalanarak anlaşma resmen başlatıldı.

"Şirketin katkıları çok değerli"

Yalovaspor Kulüp Başkanı Orbay Tuna, sponsorluğu dolayısıyla şirkete teşekkür etti. Semt77 Yalovaspor'un parkede gençleriyle yeni başarılara imza atmaya hazırlandığını kaydeden Tuna, "Kulübümüzün başarılarıyla basketbol Yalova'daki gençlerimiz arasında en çok takip edilen spor etkinliklerinden biri oldu. Süper Lig'de hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmemiz için gençlerimize güveniyoruz. Şirketin şehrimize ve kulübümüze sunduğu katkılar çok değerli" dedi.

"Yalova'ya güç katıyoruz"

DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks, Yalova'ya her alanda destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Semt77 Yalovaspor'un şirketin sponsorluğuyla gelecek hedeflerine yürüyeceğini aktaran Parks, "Şirket olarak Yalova'da üretiyor, ileri teknolojimiz, ihracatımız ve istihdamımız sayesinde hem kentimize hem de Türkiye'ye ekonomik güç katıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana gerek üretimimiz gerekse şehre katma değer üreten faaliyetlerimiz ile Yalovalı hemşerilerimizin gurur duyduğu bir şirket olduk. Evimiz olan Yalova'ya kalpten bağlılığımızı ifade etmek için Süper Lig'de bizi temsil eden Semt77 Yalovaspor'a sponsorluk desteği sunduk. Küçük şehrin büyük hikayesini yazan Yalovaspor Basketbol Takımı'na destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - YALOVA