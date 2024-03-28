Down sendromlu öğrenci dünya rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı

Antalya'da 33 ülkenin katılımıyla düzenlenen Trisome Oyunları'nda, down sendromlu lise öğrencisi Abdullah İnan, 2 altın, 2 bronz madalya ile dünya rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı.
Antalya'da 19-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na (Trisome-Games 2024) katılan 17 yaşındaki Abdullah İnan, 4 bin 100 metre ve 4 bin 400 metrede bayrak dünya rekoru, uzun atlamada ile cirit atmada ise dünya 3.'sü olmak üzere 2 altın, 2 bronz toplamda 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Sergilediği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu, hedefinin sonraki yarışmalarda da aynı başarıyı yakalamak olduğunu belirten Abdullah İnan, "Yarışmalar Antalya'da yapıldı. 4x100 ve 4x400 bayrak yarışında altın madalya aldım. Cirit ve uzun atlama dallarında ise üçüncü oldum. Yarışmalara antrenörüm Ömer Yumak nezaretinde hazırlandım. Yaklaşık 1.5 senedir çalışmalarımı sürdürüyordum. Çok mutluyum. Bundan sonraki yarışmalara da katılacağım" dedi.
1.5 yıl içinde aldığı madalyalar ile parmak ısırttı
Oğlunun başarısından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu, yarışmalara da 1.5 yıldır hazırlandıklarını kaydeden anne Müzeyyen İnan ise, "Oğlum Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfta okuyor. 1.5 yıldır sporla ilgileniyor. Antrenör Ömer Yumak çalıştırıyor. 1.5 yılda çok güzel başarılara imza attı. Önce il birincisi oldu. Burada sahamız olmadığı için Samsun'da yarıştı, orada 2 altın madalya kazandı. Daha sonra Türkiye şampiyonasına katıldı. Ciritte 1 altın, gülle atmada ikinci oldu. Milli takıma çağrıldı, sonrasında dünya şampiyonasına katıldı. Orada 4x100 ve 4x400'de 2 altın madalya kazandı. Cirit atmada ve uzun atlamada üçüncü oldu. Bu dallarda da başarılı olacaktı ancak hastalandı" diye konuştu.
"Kısıtlı imkanlar içerisinde başarıyı yakaladık"
Oğlunun kısıtlı imkanlarla idman yaparak yarışmaya hazırlandığını ifade eden anne İnan, "Babası iki yıl önce vefat etti. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra oğlumun çok üzüntülü olduğunu gördüm. Ben de spora yazdırayım dedim. Ömer Yumak hocamız oğlumu çalıştırdığında başarılı olacağını hissetti. Antrenmanlarını hiç aksatmadı. Kendim getirip götürdüm. Hocamız gösterdi, oğlum uyguladı, üçümüz bu başarıyı kazandık. Hiç tatil yapmadı, karşılığını da aldık. Bir ay Söğütlü'deki atletizm pistinde çalıştıktan sonra burası tadilata girdi. Futbol sahası ve parkta çalıştı. Yerimiz de malzemede doğru dürüst yoktu. Bu şekilde çalışarak bu başarıyı elde etti. Çocuğumun dersleri de iyi. Normal çocuklar arasında okuyor, teşekkür de aldı. Okul olsun, spor olsun öğretince kavrayabiliyor. Tek çocuğum var onunla gurur duyuyorum. Güzel bir şeyler yaptık daha da arkası gelecek inşallah" şeklinde konuştu. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Down sendromlu öğrenci dünya rekoru kırarak önemli bir başarıya imza attı - Son Dakika
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır ve Elmalı köylerinde halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı ve bilgilendirici broşür dağıttı. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Üyüklütatar köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verdi ve temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Çaykur Rizespor'un kanat oyuncusu Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, İstanbulspor maçına üç puan için gideceklerini söyledi. Zeqiri, takım olarak sezon sonu hedeflerine odaklandıklarını ve ligdeki maçları tek tek ele alarak en iyi şekilde sonuç almak istediklerini ifade etti.
TFF U19 Elit B Ligi 28. haftasında Denizlispor, alt sıralardan kurtulma adına önemli olan karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Denizlispor, 31 puanla 15. sırada bulunan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirtti.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında güreş camiası bir araya geldi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nun da katıldığı iftarda, güreşin Türk kültüründeki önemi vurgulandı. Türk güreşinin yükselişte olduğu belirtilirken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, Türk güreşinin geçmişte elde ettiği başarıların devam etmesi ve yeni kotalar alınması amaçlandığı belirtildi.
Fenerbahçe forması da giyen ve futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, spor yapmaya başladıktan sonra kaslı haliyle dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki eski futbolcunun son hali binlerce beğeni aldı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, İstanbul Mersinli Ahmet Kireççi Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftarda kulüp başkanları, milli sporcular ve antrenörlerle buluştu.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor'un sponsorlarından Balıkçı İrfan'da düzenlenen iftar programında kentteki spor muhabirleriyle bir araya geldi. Boztepe, konuşmasında Ramazan ayını kutlayarak, Balıkçı İrfan ve ekibine teşekkür etti.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istediklerini ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda rekor sayıda madalya beklediklerini söyledi. Gözgeç, ayrıca boks branşının Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda olmama ihtimaline dikkat çekti ve 2024 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğini müjdeledi.
Pınar Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en çok sayı üreten takım oldu. İzmir ekibi, 24 maçta 2 bin 118 sayı atarak, play-off mücadelesi için iyi bir konumda bulunuyor.
16 yaşındaki milli dartçı Süleyman Can Durmuş, 7 yıllık sporculuk kariyerinde 75 madalya kazandı. Türkiye'de katıldığı 82 müsabakanın yarısında şampiyonluğu elde eden Durmuş, dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Dart Milli Takım Antrenörü Halil Durmuş, yeğeni Süleyman'ın başarılarından gurur duyduğunu ve gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu belirtti. Süleyman Can Durmuş ise dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulübe verilen transfer yasağının yanlış değerlendirildiğini belirterek, hedeflerinin ligde düşme tehlikesinden uzak bir sıralamada kalmak olduğunu söyledi. Korkmaz, takımın güvenli bölgede kalmak için mücadele ettiğini ve şampiyonluğu belirleyebilecek güce sahip olduklarını ifade etti. Ayrıca taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve takıma destek vermelerini istedi.
Oya Aydın, bedensel engelli bir milli bilek güreşçisi olarak dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Devlet koruması altında yetişen Aydın, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başladı. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?