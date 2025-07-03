Down Sendromlu Yasin Futbolda Milli Takımda - Son Dakika
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Down Sendromlu Yasin Futbolda Milli Takımda

Down Sendromlu Yasin Futbolda Milli Takımda
03.07.2025 12:02
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Down sendromlu Yasin Kadir Çayır, futbol tutkusuyla milli takıma yükseldi ve Avrupa ikincisi oldu.

Küçük yaşlarda oynamaya başladığı futbol serüvenini milli takımla taçlandıran down sendromlu Yasin Kadir Çayır, azmi ve çalışkanlığıyla çevresinden takdir topluyor.

Futbola ilgisi 5-6 yaşlarında sokakta oynayarak başlayan 21 yaşındaki Çayır, daha sonra bu spora olan merakını Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam ettirdi. Burada antrenörler eşliğinde profesyonelleşen Çayır, futbol tutkusunu 3 yıl önce çağırıldığı milli takım forması altında sürdürmeye başladı.

Çayır'ın parçası olduğu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Haziran'da İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olması ailesini ve çevresini sevince boğdu.

Annesi mutlu ve gururlu

Anne Aysel Çayır, AA muhabirine, oğlunun başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Oğlunun diğer down sendromlu çocuklara örnek olacağını ifade eden Aysel Çayır, şunları söyledi:

" Gaziantep'ten Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na giden tek oyuncu Yasin. İnşallah diğer down sendromlu öğrencilerimizin yollarını açacak. Yasin'i 5-6 ay sonra Dünya Kupası için Meksika'ya yolcu edeceğiz. Yasin'le gurur duyuyorum. Yasin'in hayatındaki mimar; Fatma Şahin başkanımız. Çünkü, Engelsiz Yaşam gibi bir merkez kurmasaydı, kesinlikle Yasin'i milli takıma gösteremezdik, bu cevher ortaya çıkmazdı."

Antrenmanlarında oğlunu hiç yalnız bırakmadığını belirten anne Aysel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Takım Avrupa ikincisi olduktan sonra Yasin mahalleye geldiğinde çocuklar 'şampiyon abi geldi' diye karşıladılar. Çevremizin Yasin'e bakışı çok güzel. Önce fark etmezlerdi ama şimdi Yasin'i görünce sohbet etmeden yanından geçmiyorlar. Yasin'in bu başarısıyla mutlu olanları görünce biz de çok mutlu oluyoruz."

Yasin Kadir Çayır'ın mahalleden arkadaşı 14 yaşındaki Talat Emir Altun ise Avrupa ikinciliğini duyunca çok mutlu olduklarını ve onunla gurur duyduklarını belirtti.

Yasin Kadir Çayır'ın futbolu çok sevdiğini anlatan Altun, "Mahallede oynadığımız maçlarda güzel oynuyordu, hak ettiğini buldu. Mahallenin gururu oldu." dedi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, gaziantep, İtalya, Futbol, Son Dakika

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