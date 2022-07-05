DPÜ Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi - Son Dakika
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DPÜ Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi

05.07.2022 16:32
DPÜ Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Plaj Hentbol Takımı, 23. Türkiye Üniversitelerarası Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Plaj Hentbol Takımı, 23. Türkiye Üniversitelerarası Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonasında 7 takımın mücadele ettiği erkekler kategorisinde yarışan DPÜ Erkek Hentbol Takımı, Türkiye ikinciliği elde etti.

Trakya, Hatay Mustafa Kemal, Özyeğin, Marmara, Atılım, Kütahya Dumlupınar, Gazi, Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden erkek ve kadın kategorilerinden 15 takım mücadele ettiği turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Şampiyonada emeği geçenler de plaketle ödüllendirildi.

Elde edilen başarıyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada," Başta takımımızın antrenörü Prof. Dr. Aydın Şentürk olmak üzere tüm takımımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Takımımızın şampiyonaya katılımında desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çetin Özdilek'e, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız İbrahim Gürer'e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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