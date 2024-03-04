Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia'nın sözleşmesini uzattı

MotoGP takımlarından Ducati Lenovo, şampiyon pilotu Francesco Bagnaia'nın sözleşmesini yeniledi.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İtalyan sürücüsünün sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
MotoGP'de son iki sezonu zirvede bitiren Bagnaia, 2022'deki zaferiyle Ducati'ye 15 yıl sonra şampiyonluk yaşatmıştı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de 2024 sezonu 10 Mart'ta Katar Grand Prix'siyle başlayacak.
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü bir başlangıç yaptığını ve maç boyunca çok fazla bir şey oluşturamadıklarını belirtti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde, snowboard branşında dev slalom paralel kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara erkeklerde 17, kadınlarda ise 11 sporcu katıldı. Dev slalom paralel erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Federico Orlando gümüş ve Çinli Yipeng Lan bronz madalya aldı. Kadınlarda ise Çinli sporcular Yueyue Zhao altın, Lulu Wang gümüş, Japon Inka Wada ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Japonya'ya 12-1, İsviçre'ye ise 11-6 mağlup olarak grup maçlarını tamamladı. Takım, 1 galibiyet 8 yenilgiyle 7. sırada yer aldı. Ukrayna, Çin, Güney Kore ve Japonya ise yarı finale yükseldi.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda takım, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde satranç müsabakaları yapıldı. Hızlı takım kategorisinde 9 ülke, 12 takımla yarıştı. Polonya birinci, Ukrayna ikinci ve Kazakistan üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'den katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12. oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçta Balotelli'nin attığı golle Adana Demirspor galibiyete ulaştı. Federico Ceccherini ise kırmızı kart gördü.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Maçta Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Eyüpspor, Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan Uğur Demirok'un tedavisinin devam ettiğini ve ameliyat olma ihtimali bulunduğunu açıkladı. Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor, maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle saldırıyı kınadıklarını ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Basketbol U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası 05-06-07 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. 8 takımın katılacağı üç gün sürecek maçlar Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak.
TSYD Bursa Şubesi Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık görevine üçüncü kez seçildiğini açıkladı. Ekmekçi, yeni dönemde TSYD'ye damgasını vuracaklarını belirtti.
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