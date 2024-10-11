Dulkadiroğlu Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine 425 Bin TL Destek Sağladı

Spor

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 425 bin TL nakdi destek sağladı.

Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi'nde gerçekleşen programda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan spor kulüp başkanları, gözlemciler ve hakem temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, amatör spor kulüplerine yapılan bu desteğin yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda gençlere, sporculara ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Akpınar, "Toplamda 425 bin TL nakdi yardımla amatör sporun Kahramanmaraş'ta daha güçlü temeller üzerinde yükselmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Bu destek, spor kulüplerimizin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, gençlerimizin sporla buluşmasını sağlayacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en güzel yolu, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmektir. Spor, yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve ahlaki gelişime de katkı sağlar. İlçemizin farklı bölgelerinde halı sahalar ve modern spor alanları inşa edeceğiz. Spor Müdürlüğümüzü kurarak amatör spor kulüplerimize daha sistemli destek sağlıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ