Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası

11.04.2022 11:16
Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman'da ilk karşılaşmasında Tayvan ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman'da ilk karşılaşmasında Tayvan ile karşılaşacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan'a kadar sürecek organizasyon, Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak.

A grubu müsabakalarında milli takım, Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika ile mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, genç millilerin iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Avrupa'nın en güzel buz pistlerinden birinde bu organizasyonu yaptığımız için gururluyuz. Millilerimize altın madalya yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımın maç programı şöyle:

Bugün: 20.30 Türkiye-Tayvan

Yarın: 20.30 Türkiye-Belçika

14 Nisan: 20.30 Türkiye-İzlanda

15 Nisan: 20.30 Türkiye-İsrail

17 Nisan: 20.30 Türkiye-Meksika

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Buz Hokeyi, Türkiye, Tayvan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası - Son Dakika


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