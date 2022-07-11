Şampiyonanın ilk günü ayrıca Şilan Ayyıldız da bin 500 metrede akşam seansında seçme yarışına çıkacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cuma günü başlayacak şampiyonada Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Atletizm, Oregon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Atletizm Şampiyonası, ABD'nin Oregon eyaletinde yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.