İspanya'da düzenlenen 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Neslihan Yiğit, ikinci turda organizasyona veda etti.

Huelva bölgesinde devam eden şampiyonada tek kadınlarda Neslihan Yiğit, ikinci turda Danimarkalı Mia Blichfeldt ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk seti 17-21 kazanan Neslihan Yiğit, ikinci seti 21-13, üçüncü seti de 22-20 kaybetti.

Blichfeldt'a 2-1 mağlup olan Neslihan Yiğit, organizasyona veda etti.