Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Alanya'da bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Alanya'da bisiklet turu düzenlendi

03.06.2022 21:05

Alanya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 4 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Alanya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 4 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Alanya Gençlik Merkezi önünden başlayan 4 kilometrelik bisiklet turu, Şelale Meydanı'nda son buldu. Etkinlikte Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı ile sporcular ve vatandaşlar pedal bastı.

Organizasyonun ardından Müftüoğlu, gazetecilere, kendi memleketi Alanya'da Dünya Bisiklet Günü'nü kutladığı için mutlu olduğunu anlattı.

Güzel bir bisiklet sürüşü yaptıklarını dile getiren Müftüoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu hareketlilik haftasında Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Spor Bakanlığımızın liderliğinde 81 ilde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Yücel ise bisiklete teşvik etmek amacıyla bugün Alanya protokolü olarak örnek bir davranış içerisinde bulunmak istediklerini belirterek, "Federasyon Başkanımız Emin Müftüoğlu'na teşekkür ediyorum. Sağlık için bisiklet diyoruz." açıklamasını yaptı.

Kalan da etkinlik kapsamında Alanya halkıyla bisiklet turuna çıktıklarını söyledi. Türk halkının her geçen gün daha da bisiklet ile haşır neşir olacağına inandığını anlatan Kalan, bisikletle hareketli ve daha sağlıklı bir yaşam süreceklerini ifade etti.

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Alanya'da bisiklet turu düzenlendi
Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Alanya'da bisiklet turu düzenlendi
Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Alanya'da bisiklet turu düzenlendi
Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Alanya'da bisiklet turu düzenlendi

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Alanya'da bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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