Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir

Geçtiğimiz hafta El Clasico'da Real Madrid'i 4-3 yenerek puan farkını 7'ye çıkaran Barcelona, bu akşam Espanyol'a konuk olacak.
Barcelona bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda, 28. La Liga şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala ilan edecek.
Dün akşam oynanan maçta Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 4'e düşürdü. Barcelona bugün Espanyol'u yendiği takdirde ligdeki şampiyonluğunu bitime iki hafta kala garantileyecek. Espanyol ile Barcelona arasındaki mücadele saat 22:30'da oynanacak.
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