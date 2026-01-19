Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı - Son Dakika
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

19.01.2026 16:06
Barcelona'nın ''Yeni Iniesta'' diye konumlandırdığı 18 yaşındaki Dro Fernandez'in, 6 milyon euroluk fesih maddesini kullanıp PSG'ye gitme kararını kulübe bildirdiği öne sürüldü. Katalan kulübünde şok etkisi yaratan gelişme sonrası teknik direktör Hansi Flick'ten de ilk mesaj geldi.

Barcelona'nın bu sezon A takıma dahil ettiği ve hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği 18 yaşındaki Dro Fernandez'in ayrılık kararı aldığı belirtildi. Kulüp içinde "Lamine Yamal'ın orta saha versiyonu" ve "Yeni Iniesta" benzetmeleriyle öne çıkan genç oyuncunun, ayrılık gerekçesini "yeterli süre bulamamak" üzerinden kurduğu aktarıldı.

PSG HAMLESİ VE 6 MİLYON EUROLUK FESİH MADDESİ

Haberde, Dro Fernandez'in 6 milyon euroluk fesih maddesini kullanarak PSG'ye gideceğini kulüp yönetimine ilettiği ifade edildi. Gelişmenin ardından Chelsea ve Manchester City'nin de devreye girdiği, PSG'nin ise Luis Enrique faktörünü öne çıkararak transferde avantaj sağladığı ileri sürüldü.

KATALAN BASININDAN YÖNETİME TEPKİ

Dro Fernandez'in ayrılık kararının basına yansımasıyla birlikte Katalan spor kamuoyunda kulüp yönetimine eleştiriler yükseldi. Genç oyuncunun ileride "100 milyon euro" seviyelerine çıkabilecek bir potansiyel taşıdığı görüşü üzerinden, "neredeyse bedavaya elden kaçıyor" yorumları öne çıktı.

HANSI FLICK'TEN MESAJ: HAK EDEN OYNAR

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, konuyla ilgili değerlendirmesinde oyunculara güven vermek ve gelişimlerini desteklemek zorunda olduklarını vurguladı. Flick, futbol dünyasında bazen beklenmedik olaylar yaşandığını, oyuncuların çevresindeki insanların karar süreçlerini etkileyebileceğini söyledi. Alman teknik adam, "Bir oyuncu işini iyi yapar ve oynamayı hak ederse oynar" diyerek rekabetin doğasına işaret etti.

SON DAKİKA: Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
