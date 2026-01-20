Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı - Son Dakika
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
20.01.2026 09:14
Barcelona'da ''Yeni Iniesta'' benzetmesiyle öne çıkan 18 yaşındaki Dro Fernandez'in PSG'ye gitmek için 6 milyon euroluk fesih maddesini kullanacağı iddiası gündemi sarstı. Gelişme Katalan basınını ayağa kaldırırken, Hansi Flick ''Hak eden oynar'' mesajı verdi.

Barcelona'nın bu sezon A takıma dahil edip hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği Dro Fernandez'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Kulüp içinde "Lamine Yamal'ın orta saha versiyonu" ve "Yeni Iniesta" benzetmeleriyle anılan 18 yaşındaki futbolcunun, yeterli süre bulamayacağını düşünerek bu kararı verdiği öne sürüldü.

PSG HAMLESİ: 6 MİLYON EUROLUK FESİH MADDESİ

Dro Fernandez'in PSG'ye gitmek için 6 milyon euroluk fesih maddesini devreye sokacağı ve bu kararını kulüp yönetimine ilettiği belirtildi. Süreçte Chelsea ve Manchester City'nin de devreye girdiği, PSG'nin ise Luis Enrique faktörüyle transferde öne geçtiği ifade edildi.

KATALAN BASINI YÖNETİMİ HEDEF ALDI

Ayrılık kararının basına yansımasıyla birlikte Barcelona yönetimine eleştiriler yükseldi. Genç oyuncunun ileride çok daha yüksek bir piyasa değerine ulaşabileceği görüşü üzerinden, "böylesine büyük potansiyel neredeyse bedavaya gidiyor" yorumları öne çıktı.

HANSI FLICK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: HAK EDEN OYNAR

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede oyunculara güven vermenin ve gelişimlerini desteklemenin önemine vurgu yaptı. Flick, futbolda zaman zaman beklenmedik gelişmeler yaşandığını belirtirken, "Bir oyuncu işini iyi yapar ve oynamayı hak ederse oynar" sözleriyle rekabetin doğasına işaret etti.

