Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

04.03.2026 14:35
Barcelona rövanşta Atletico Madrid'i 3-0 yenmesine rağmen ilk maçı 4-0 kaybettiği için İspanya Kral Kupası'nda elenirken, Atletico Madrid finale yükseldi.

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti. Ancak ilk maçı 4-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 4-3 üstünlük sağlayarak finale yükselen taraf oldu.

GENÇ YILDIZ PERDEYİ AÇTI

Camp Nou'da oynanan mücadelede Barcelona, erken dakikalardan itibaren baskılı bir oyun sergiledi. Ev sahibi ekip 29. dakikada 18 yaşındaki Marc Bernal'in golüyle öne geçti.

RAPHINHA PENALTIDAN ATTI

İlk yarının son anlarında Barcelona farkı ikiye çıkardı. 45+5. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Raphinha, takımını soyunma odasına 2-0 üstün götürdü.

UMUT VEREN GOL YETMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Barcelona umutlarını artıran bir gol daha buldu. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Marc Bernal, skoru 3-0 yaptı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona'nın çabası tur için yeterli olmadı.

ATLETICO MADRID FİNALDE

İlk maçı 4-0 kazanan Atletico Madrid, toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı. Barcelona ise organizasyona yarı finalde veda etti. Atletico Madrid, finalde Athletic Bilbao ile Real Sociedad eşleşmesinin galibiyle 18 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

