Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda bronz kazanan Yerhan, memleketinde karşılandı - Son Dakika
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Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda bronz kazanan Yerhan, memleketinde karşılandı

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Dünya Down Sendromlular Şampiyonası\'nda bronz kazanan Yerhan, memleketinde karşılandı
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Portekiz'deki 12. Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebekte dünya üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli yüzücü Yusuf Kerem Yerhan, memleketinde karşılandı. Ailesi ve sevenlerinin çiçeklerle karşıladığı Yerhan, sevincini yakınlarıyla paylaştı.

Portekiz'deki Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebekte dünya üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Yusuf Kerem Yerhan (19), memleketinde coşkuyla karşılandı.

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen 12. Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı gururlandıran milli yüzücü Yusuf Kerem Yerhan memleketine döndü.

Yusuf Kerem Yerhan, şampiyonada 5 Kasım'da gerçekleştirilen 100 metre kelebek yarışında 1.23.65'lik derecesiyle T21 Seniors kategorisinde dünya üçüncüsü olmuş ve açık yaş finalinde de yüzme başarısı göstermişti.

Antrenörü Eyüp Yaman yönetiminde hazırlandığı şampiyonadan madalyayla dönen sporcu için karşılama töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından "Dünya üçüncüsü şampiyon Kerem, hoş geldin" pankartı ve çiçeklerle karşılanan Yerhan, sevincini yakınlarıyla paylaştı. Annesi Zeynep Nur Mahçiçek ile babası Dr. Harun Yerhan da oğullarının bu büyük gururuna ortak oldu.

Kaynak: İHA
PortekizGüncelDünyaSporSon Dakika

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