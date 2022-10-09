Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda

09.10.2022 11:22

Dünya Yer Çekimi Sporları İniş Kaykay ve Hız Kızağı Federasyonu Başkanı William Stephenson, Hasan Dağı'nda yapılan Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'na dünyanın en iyi 40 kaykaycısının katıldığını belirtti.

Dünya Yer Çekimi Sporları İniş Kaykay ve Hız Kızağı Federasyonu Başkanı William Stephenson, Hasan Dağı'nda yapılan Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'na dünyanın en iyi 40 kaykaycısının katıldığını belirtti.

William Stephenson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı Türkiye'de düzenlemek için yer baktıklarını, Hasan Dağı bölgesinin dikkatlerini çektiğini söyledi.

Hasan Dağı'nın uzun ve virajlı bir parkuru olduğuna değinen Stephenson, şöyle konuştu:

"Bu durumlar bizim sporumuz için çok önemli yer tutuyor. Sporcularımıza hızı ve yavaşlamayı aynı anda yaptırıyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sporcularımız var. Şu anda dünyanın en iyi 40 kaykaycısı burada. Toplamda 130 sporcumuz katılıyor şampiyonaya. Sporcularımız da burasının müthiş bir parkur olduğunu kabul etti. Burada oldukları için çok mutlular. Önümüzdeki yıllarda da burada şampiyona düzenlemek istiyoruz."

"Türkiye'nin potansiyeli çok büyük"

Stephenson, iniş kaykay ve hız kızağı sporunun dünyada çok hızlı geliştiğini kaydetti.

Daha önce Avrupa'da iki ülkede Dünya Şampiyonası düzenlediklerini aktaran Stephenson, "Bu sporumuz Avrupa'da ve dünyada çok popüler. Amacımız, Türkiye'de de bu sporu en üst seviyeye çıkarmak. Hasan Dağı'nı keşfetmemiz bu açıdan çok önemli. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Burada bu sporun geleceğinin çok iyi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

200 ülkeden canlı izleniyor, 1 milyar kişiye ulaşılması hedefleniyor

Stephenson, daha önceki yarışları televizyonlardan canlı veremediklerini, bu anlamda da bir ilki yaşayarak Hasan Dağı'ndaki yarışları canlı verdiklerini söyledi.

Şampiyonanın 200 ülkeden canlı izlendiğini vurgulayan Stephenson, "Bu canlı yayınlarla yaklaşık 1 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Aksaray'ı çok beğendim. İnsanları olsun, doğası, kültürel mirası çok farklı bir yer. Burada karşılaştıklarımız bizleri çok etkiledi. İnanamıyoruz hala. Dünyanın birçok ülkesine gittim ancak böyle bir misafirperver bir millet görmedim. Biz burada çok sıcak karşılandık. Artık biz de tüm dünyadaki sporcuları buraya çağıracağız." diye konuştu.

Dünyanın en büyük iniş kaykay ve hız kızağı şampiyonasından birisine Aksaray'da ev sahipliği yapıldığına değinen Stephenson, şampiyonanın kente çok büyük katkıları olacağını, şehri ve Hasan Dağı'nı tüm dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sürüyor Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sürüyor Aksaray yerel haberleri... Dünya Kızak ve Kaykay Şampiyonası Türkiye'de İlk Kez Aksaray Hasandağı'nda Yapıldı Aksaray yerel haberleri... Dünya Kızak ve Kaykay Şampiyonası Türkiye'de İlk Kez Aksaray Hasandağı'nda Yapıldı
Kaynak: AA

Hasan Dağı, Aksaray, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:22:45. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement