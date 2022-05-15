Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 50 kilo son 16 tur maçında olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Cezayir'den Roumaysa Boualam'ı 5-0 yendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Moğol Mungunsaran Balsan'ı mağlup eden Buse Naz, son 16 tur maçında Boualam ile karşılaştı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloda olimpiyat şampiyonluğunu finalde kaybeden ama Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat madalyasını getiren Buse Naz, iyi başladığı müsabakada net yumruklar attı ve ilk raundu 5-0 aldı. Ay-yıldızlı boksör, rakibini yıpratarak hakemin saymasını sağladı ve ikinci raundu da 5-0 üstün bitirdi.

Maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, üçüncü raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde yarın Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaşacak.