Dünya Kadınlar Günü Koşusu\'nda Jaehaera Zaferi

08.03.2026 13:29
10. Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu Jaehaera, jokeyi Ali Yıldız ile kazandı. Ödül töreni yapıldı.

İSTANBUL Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu Şeyda Ercan'ın sahibi olduğu Jaehaera, jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazandı.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Koşusu için 3 yaşlı dişi İngiliz tayları piste çıktı. 7 Mart Cumartesi akşamı 10'uncusu gerçekleştirilen bu anlamlı mücadeleyi Şeyda Ercan'ın sahibi olduğu Jaehaera jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazanmayı başardı. Emrah Agun tarafından yetiştirilen, antrenörlüğünü ise Alper Tepebaşı'nın üstlendiği doru dişi tay, onuncu startında dördüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Yarış sonrası Şeref Tribünü'nde düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın eşi Nehar Erdoğan'a kupasını, İstanbul Valisi Davut Gül'e vekaleten İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan takdim etti. Törene, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Kulübümüz Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve davetliler katıldı. Anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan hipodroma gelen kadın yarışseverlere günün anısına nallı bileklik hediye edildi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

