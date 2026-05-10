Dünya Koşusu İyilik İçin Koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Koşusu İyilik İçin Koştu

Dünya Koşusu İyilik İçin Koştu
10.05.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wings for Life World Run, Türkiye'de 6833 katılımcı ile omurilik felcinin tedavisi için düzenlendi.

OMURİLİK felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run, 13'üncü kez dünyanın dört bir yanında iyilik için koşanların katılımıyla başladı. Paralimpik milli sporcularının da yer aldığı koşuya Türkiye genelinde 6833 kişi katılırken, 3 bine yakın kişi de İstanbul'da koşuyor.

Geçen yıl 192 ülkede gerçekleşen ve 200 binden fazla koşucunun katıldığı iyilik koşusuna bu yıl Türkiye'de 6833 kişi kayıt yaptırırken, İstanbul'da ise 3 bine yakın kişi koşuya katıldı. İstanbul'da Kuruçeşme-Arnavutköy sahil şeridinde koşulan Wings for Life World Run, İzmir'de de İnciraltı Kent Ormanı'nda başladı.

İstanbul Kuruçeşme'de 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen fiziksel koşuya Red Bull sporcuları; Bahattin Sofuoğlu, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Yunus Emre Gültekin ve Red Bull oyuncuları İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ve Ege Arseven de katıldı. Ayrıca, paralimpik milli sporcular; Öznur Cüre Girdi, Nil Mısır, Yiğit Can Aydın ve Merve Nur Eroğlu da omurilik felçlileri için koşuya katıldı. Etkinlikte ayrıca milli voleybolcu Dilay Özdemir de koşarak omurilik felçlilerine destek oldu.

Koşuya fiziksel olarak katılamayan koşucular AppRun uygulamasında hedeflerini, konumlarını ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetiyor.

Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin tamamı her yıl olduğu gibi omurilik felcinin tedavisi amacıyla yapılan araştırmalar için kullanılacak.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Koşusu İyilik İçin Koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 17:53:36. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Koşusu İyilik İçin Koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.