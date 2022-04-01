Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

01.04.2022 20:22
Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler/ İskoçya/ Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Peru/ Avustralya/ Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika/ Yeni Zelanda, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.

Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.

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Lothar Matthaus, Dünya Kupası, Ekvador, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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