Dünya Motokros Şampiyonası'nda 88 sporcu Afyonkarahisar'da mücadele ediyor - Son Dakika
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Dünya Motokros Şampiyonası'nda 88 sporcu Afyonkarahisar'da mücadele ediyor

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Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağında 88 sporcu yarışıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, organizasyonun bölge ekonomisine katkı sağladığını ve gençlere ilham olmasını dilediğini belirtti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, yarış kalitesi, pist zemini ve tesis imkanlarıyla sporculara keyifli bir mücadele ortamı sunuyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, AA muhabirine, bugün ve yarın gerçekleştirilecek etkinliğin 9 yıl önce tasarlandığını söyledi.

Bölge halkının da desteğiyle organizasyonun zamanla daha da büyüdüğünü anlatan Vefa, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Mehmet Sadık Vefa, bu yıl 88 sporcunun yarışacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun içinde 1'i kadın 3 Türk sporcumuz var. Motokros dalında dünyanın en iyileri burada yarışacak. İnşallah bu yarışçılar, gençlere ilham olur, örnek olur. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak her yıl daha iyisini yapmak, daha iyisini sunmak için çalışıyoruz. Yarış kalitesi zaten belli. Yabancılar zemin, tesis, hizmet olarak burada yarışmaktan çok mutlu. Bunun bir de sportif turizm sektörü var. Bölgedeki otellerin dolu olduğunu duyuyoruz, hatta yer olmadığını dün müşahede ettim. Bu da bize ayrı bir sevinç kaynağı oldu."

"Sporculara centilmence yarışmalarını özellikle tavsiye ediyoruz"

Organizasyona karavanlarıyla gelenlerin de olduğuna değinen Vefa, "Çadırlarıyla da geliyorlar. Her türlü ortam mevcut. Gençler buraya gelmeden önce özel kıyafet alışverişlerinde bulunduklarını söylediler. Bu da ekonomiye ayrı katkı oluyor." dedi.

Yarışların kazasız geçmesi temennisinde bulunan Mehmet Sadık Vefa, "Hakikaten çok efendi ve tamamen sporcu kimliğine yakışır bir resim sergiliyorlar. Zaten öyle olması lazım. Buradan her ne kadar ailelere çocuklarını sporla buluşturdukları için teşekkür ediyorsak, sporculara da centilmence yarışmalarını özellikle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Sadık, Türkiye, Afyon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nda 88 sporcu Afyonkarahisar'da mücadele ediyor - Son Dakika

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