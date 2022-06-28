DÜNYA OPTİMİST ŞAMPİYONASI HEYECANI BODRUM'DA BAŞLADI

Dünya Optimist Şampiyonası heyecanı Bodrum'da başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası yarışları öncesi kortej yürüyüşü ve açılış seremonisi yapıldı. 8 gün sürecek şampiyonada 62 ülkeden 284 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde Bodrum'da yapılacak Optimist Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Bodrum Marina'dan başlayan kortej yürüyüşü Bodrum Kalesi'nde son buldu. 62 ülkeden 284 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular ülke bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşte unutulmaz anlar yaşadı. Öte yandan, Bodrum Kalesi'nde yapılan seremonide protokol konuşmaları yapılırken, dans gösterisi izleyenleri büyüledi. Etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, sporcular ve antrenörleri katıldı.

Optimist Dünya Şampiyonası, sınıfın tarihindeki en yüksek katılımcı ülke sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Çetin bir rekabetin beklendiği yarışlarda, dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil eden 15 yaş ve altı en iyi yelkenciler yeteneklerini test edecek. 8 gün boyunca sürecek şampiyonada Bodrum kıyıları yüzlerce Optimist yelkencinin yarışlarına sahne olacak. Yarışlar 6 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yaptığı açıklamada çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, "Rüzgarın serin serin estiği bir ortamda sizleri burada ağırlamanın Bodrum Kaymakamı olarak gurunu ve sevincini yaşıyorum. Ümit ediyorum güzel bir yarış olur" diye konuştu.

Etkinlikte Bodrum tarihine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, insanıyla ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Binlerce yıldır bu topraklarda medeniyet her zaman baş tacı olmuştur. Bundan 600 yıl önce yapılmış çok önemli bir eserin, Bodrum Kalesi'nin kuzey hendeğinde sizlerle birlikteyiz. Bu güzel kaleyi Rodos şövalyeleri bize hediye etti. Bodrum Leleklerden, Karyalılardan, Romalılardan, Bizanslılardan atamız Osmanlı'dan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden bizlere bir mirastır. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcularımızın burada olmaları bizim için çok önemli. Spor sayesinde tüm dünyaya dostluk ve barış mesajı veriyorlar" dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise açıklamasında, "Optimist sporu bütün dünyada yelken sporunun ilk adımı olarak bilinir. Çok sevilir ve önemsenir. Bugün burada rekor ülke katılımıyla 62 ülkeden toplamda 284 sporcumuzla birlikteyiz. Çam ormanlarının denizle buluştuğu tarih ve yelken cenneti Bodrum'da sizleri ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.