Dünya Ralli Şampiyonası'da Finlandiya Rallisi'ni Elfyn Evans Kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 10. yarışını Red Bull sporcusu Elfyn Evans kazandı. Evans böylece bu sezonun kendisi adına ikinci zaferine ulaştı.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 sezonunun 10. yarışının heyecanı Finlandiya'da yaşandı. 19 etap üzerinden koşulan ralliye, Red Bull sporcusu Elfyn Evans damga vurdu. Finlandiya Rallisi'ni toplamda 2 saat 19 dakika 13.7 saniyede tamamlayan Evans, 2021 Portekiz Rallisi'nden sonraki ikinci zaferini kazandı.

İlk günü üçüncü sırada noktalayan Elfyn Evans 8. etaptan sonra zirveye yerleşti. Bu andan sonra rakiplerinin yanına yaklaşmasına izin vermeyen Evans, zafere de ulaştı. Evans, bu sonuçla puanını 166'ya çıkararak şampiyona lideri Sebastien Ogier ile arasındaki puan farkını 24 puana indirdi. Şampiyonluk sıralamasında Ogier 190 puanla liderliğini korurken üçüncü sırada ise Thierry Neuville yer alıyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nda gelecek yarış 14-17 Ekim tarihlerinde İspanya'da gerçekleşecek. - İSTANBUL