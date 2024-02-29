Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İskoçya'da Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İskoçya'da Başlıyor

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak. Türkiye'yi sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelde Mikdat Sevler temsil edecek. 130 ülkeden 750 atletin katılacağı organizasyonda, dünyanın en iyi sporcuları madalya için mücadele edecek. 2022 Belgrad Salon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 18 atlet, bu unvanlarını korumak için yarışacak.

29.02.2024 09:11
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Dünya Salon Atletizm Şampiyonası yarın İskoçya'da başlayacak. n

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 3 Mart'a kadar Glasgow kentinde yapılacak.

Türkiye'yi organizasyonda sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Kayhan Özer ve 60 metre engelde Mikdat Sevler temsil edecek.

Dünyanın en iyi sporcuların yarışacağı organizasyona 130 ülkeden 750 atlet katılacak. Atletler, 60 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 1300 metre, 60 metre engelli, pentatlon, heptatlon ve yüksek atlama branşlarında madalya almak için mücadele edecek.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na gelen atletler arasında olimpiyat ve dünya şampiyonları yer alırken, 2022 Belgrad Salon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 18 atlet, Glasgow'da bu unvanını korumak için yarışacak.

Kaynak: AA

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