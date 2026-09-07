Dünya şampiyonu Kemal Şık deneyimlerini genç sporculara aktaracak - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Kemal Şık deneyimlerini genç sporculara aktaracak

Dünya şampiyonu Kemal Şık deneyimlerini genç sporculara aktaracak
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İstanbul'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 40 yaş üstü master erkekler kategorisinde şampiyon olan 47 yaşındaki Kemal Şık, başarının yüzde 80'inin beslenmeye bağlı olduğunu söyledi. Şık, bundan sonra deneyimlerini genç sporcularla paylaşarak yeni sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 40 yaş üstü master erkekler kategorisinde şampiyon olan 47 yaşındaki Kemal Şık, deneyimlerini genç sporculara aktarmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır vücut geliştirme sporuyla ilgilenen, Türkiye ve dünya şampiyonlukları bulunan Şık, geçen hafta düzenlenen organizasyonda 40 yaş üstü master erkekler kategorisinde birincilik elde etti.

Şık, AA muhabirine, vücut geliştirmede antrenmanın yanı sıra doğru beslenmenin de başarıda önemli rol oynadığını söyledi.

Spora başlayanların kısa sürede sonuç almak istediğini ancak vücut geliştirmenin sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirten Şık, "Vücut geliştirmede başarının büyük bölümü beslenmeye bağlı. Bu işin yüzde 80'lik kısmı beslenmeden geçiyor, yüzde 20'si ise ağırlık çalışmak. Yeterli protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları tüketmezseniz aynada istediğiniz değişimi göremezsiniz. Bu işin en güzel tarafı sabır ve sağlıklı beslenme." dedi.

Dünya şampiyonluğunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Şık, bundan sonraki süreçte deneyimlerini genç sporcularla paylaşmak istediğini ifade etti.

Yeni sporcular yetiştirmeyi amaçladığını anlatan Şık, "Biraz daha işimize yoğunlaşarak yetiştirdiğimiz arkadaşlara destek olmak istiyoruz. Antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda, bir iki sene sonra yeniden podyumlara dönebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Kemal Şık deneyimlerini genç sporculara aktaracak - Son Dakika

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