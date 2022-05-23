Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir coşkuyla karşılandı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli boksör Şennur Demir memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde milli boksör Şennur Demir, +81 kiloda final maçına çıktı. Final maçındaki 3 raund sonunda Faslı Khaija Mardi karşısında 4-1 üstünlük sağlayan ve altın madalyaya ulaşan milli boksör Şennur Demir dünya şampiyonluğu elde etti.

Kadın Boks Milli Takım Kaptanlığı görevinde de bulunan Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir için memleketi Bartın'da karşılama töreni düzenlendi. Tuzcular mevkiindeki törene Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, milli boksörün akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Coşku dolu karşılama töreninde çiçeklerle karşılanan Demir, "Sevgili hemşehrilerim, dostlarım, akrabalarım hepinizin eline koluna sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Sonuna kadar bizi desteklediniz. Ben Bartınlı olduğum için her zaman gurur duydum. ve bu gün bir kez daha gurur duyuyorum. Hepinize ayağına sağlık, çok sağ olun" dedi.

Karşılama programının ardından düzenlenen konvoyda ise milli boksör Demir, antrenörü Muhammet Ali Kolu ile birlikte Bartın caddelerinden vatandaşları selamladı. - BARTIN