Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası

05.03.2022 23:44
Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye adına en iyi dereceyi erkekler 10 kilometrede 11'inci sırayı alan Mazlum Demir elde etti.

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye adına en iyi dereceyi erkekler 10 kilometrede 11'inci sırayı alan Mazlum Demir elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen ve Türkiye'nin 9 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli takım, dereceye giremedi.

Yarışmalarda milli sporculardan en iyi dereceyi erkekler 10 kilometrede 46.11'lik derecesiyle 11'inci sırayı alan Mazlum Demir elde ederken, Hayrettin Yıldız ise 52.28'lik derecesiyle 28'inci oldu.

20 yaş altı kadınlar 10 kilometre yarışında Şükran Ayaz 53.40 ile 24'üncü, Elif Nur Özbey 55.48 ile 30'uncu sırayı aldı.

Kadınlar 20 kilometrede Kader Dost diskalifiye olurken, erkekler 35 kilometrede Mert Atlı yarışı tamamlayamadı.

Kapanıştaki erkekler 20 kilometre mücadelesinde ise Şahin Şenoduncu, 1.32.35'le 35'inci, Abdülselam İmuk 1.35.18 ile 42'nci, Mustafa Özbek ise 1.41.07 ile 50'nci oldu.

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Mazlum Demir, Atletizm, Türkiye, Maskat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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