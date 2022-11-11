Haaland-Mbappe çekişmesinde dengeler değişti! İşte son güncellemeyle dünyanın en değerli 10 futbolcusu - Son Dakika
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Haaland-Mbappe çekişmesinde dengeler değişti! İşte son güncellemeyle dünyanın en değerli 10 futbolcusu

11.11.2022 19:55

Dünyaca ünlü futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Buna göre Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, 170 milyon euroluk değeriyle Mbappe'yi geride bıraktı ve zirvede yer aldı.

Transfermarkt'ın yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından dünyanın en değerli futbolcusu da belli oldu. 8 futbolcu 100 milyon euro değeri aşarken, zirveyi Avrupa futbolunu kasıp kavuran yıldız futbolcu Erling Haaland aldı.

ZİRVE HAALAND'IN

Transfermark'ta yer alan bilgilere göre, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 170 milyon euroluk değeriyle zirveye oturdu. Önceki değeri 150 milyon euro olan Noveçli golcü, 20 milyon euroluk artışla, 160 milyon euro değeri bulunan Kylian Mbappe'nin önüne geçti.

MBAPPE SIRA DÜŞTÜ

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin piyasa değerinde ise bir değişiklik olmadı. Fransız yıldız, 160 milyon euroluk değeriyle 2. sırada yer aldı. 3. sırayı Real Madrid'den Vinicius Junior 120 milyon euro, 4. sırayı Manchester City'den Foden 110 milyon euro, 5. sırayı ise 100 milyon euro ile Pedri aldı.

Dünyanın en değerli 10 futbolcusu şöyle:

  • Erling Haaland (Manchester City) - 170 milyon euro
  • Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 160 milyon euro
  • Vinicius Junior (Real Madrid) - 120 milyon euro
  • Foden (Manchester City) - 110 milyon euro
  • Pedri (Barcelona) - 100 milyon euro
  • Bellingham (Borussia Dortmund) - 100 milyon euro
  • Musiala (Bayern Münih) - 100 milyon euro
  • Valverde (Real Madrid) - 100 milyon euro
  • Gavi (Barcelona) - 90 milyon euro
  • Saka (Arsenal) - 90 milyon euro
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Manchester City FC, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Barcelona, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Haaland-Mbappe çekişmesinde dengeler değişti! İşte son güncellemeyle dünyanın en değerli 10 futbolcusu - Son Dakika
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