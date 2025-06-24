FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan maçta Inter Miami ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Messi için tribünde açılan bir pankart dikkat çekti.
Büyük heyecana sahne olan Inter Miami-Palmeiras maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 4 golün çıktığı karşılaşmada Lionel Messi adına tribünde çarpıcı bir pankart açıldı.
Tribündeki yaşlı kadın hayranı Messi'ye evlenme teklif etti. Kadın hayranın, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart tuttuğu görüldü. Bu görüntü kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken yüzlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü yıldıza yaşlı hayranından evlenme teklifi - Son Dakika
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