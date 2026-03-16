Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool\'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u elemesi halinde futbolculara büyük bir prim dağıtacak.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Liverpool'un elenmesi halinde takıma toplam 5 milyon euro prim dağıtmayı planlıyor. Yönetimin bu kararı, kritik rövanş öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmişti. Galatasaray, Anfield'da oynanacak karşılaşmada bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?