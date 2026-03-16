Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Haberin Videosunu İzleyin
16.03.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray yönetimi, Liverpool'u elemeleri halinde futbolculara 5 milyon Euro prim dağıtacak.

Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u elemesi halinde futbolculara büyük bir prim dağıtacak.

5 MİLYON EURO PRİM İDDİASI

Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Liverpool'un elenmesi halinde takıma toplam 5 milyon euro prim dağıtmayı planlıyor. Yönetimin bu kararı, kritik rövanş öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

GALATASARAY AVANTAJLA SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmişti. Galatasaray, Anfield'da oynanacak karşılaşmada bu avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 15:10:58.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.