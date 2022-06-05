Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok" - Son Dakika
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Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"

05.06.2022 16:15
Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, hedeflerinde küçülmek olmadığını belirterek, "Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz.

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, hedeflerinde küçülmek olmadığını belirterek, "Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, kulübün Kalamış Tesisleri'nde üyelerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özbek, "Hedefimizde küçülmek yok. Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız" cümlelerine yer verdi.

Yoğun ısrarlar üzerine tekrar başkanlığa aday olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Adaylara kendi başkanlığımda birleşme teklifi yaptım. Eşref Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi. Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise bu teklifi kabul etti. Bana arkadaşlarım; 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?' diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray'a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için mutlaka mali bağımsızlığın olması gerektiğinin altını çizen Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasından süratle çıkma gereği var. Sürdürülebilir sportif başarı bunun arkasından gelecektir. Gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kazanılacak her kupanın önemli bir değeri var. En büyük hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri utandırmamak. 2023'ü zaferle taçlandırmak zorundayız" ifadelerinde bulundu.

Erden Timur: "Galatasaray birleşmiyorsa lanet olsun projelere"

Dursun Özbek'in başkan seçilmesi durumunda Sportif A.Ş.'de görev alacak Erden Timur da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun, Özbek'i GS TV'de müzakereye davet ettiği açıklamaya ve kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak, "Duruş, sadece insanlık değeri için olur. Duruş gösteren insan başkasına haksızlık yapamaz. Kimse samimiyetten uzaklaşmasın. Eleştirirsin, bu çok normal ama artılarını da söylersin. Bu işi savaşa dökmemek lazım. Galatasaray birleşmiyorsa lanet olsun projelere. Dursun abiye; 'Birleşme olsun, ben bekçi olayım' dedim. Suçlamamaya ve yargılamamaya dikkat etmemiz lazım. Kimseyi itham etmeyelim. 'Ali Sami Yen'in koltuğu satın almaya çalışılıyor' lafına çok üzüldüm. İş bu kadar kötülüğe götürülecekse ben müsaade isteyeyim. Söz konusu lafla sen alçaksın demek aynı şey. Sözün bittiği yer" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Galatasaray, Kalamış, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: 'Hedefimizde küçülmek yok' - Son Dakika

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