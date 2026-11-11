Dusart Karadağ'ı 79-62 yenen kadın basketbol takımının ikinci yarısından memnun kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dusart Karadağ'ı 79-62 yenen kadın basketbol takımının ikinci yarısından memnun kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında Karadağ'ı 79-62 yenerek elemelerdeki ilk galibiyetini aldı. Başantrenör Frederic Dusart, ilk yarıdaki hatalara rağmen ikinci yarıdaki oyundan memnun kaldığını söyledi.

2027 Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında konuk ettiği Karadağ'ı 79-62 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Frederic Dusart, ilk yarıda bazı hataları olduğunu ancak ikinci yarıda güzel bir oyun sergilediklerini söyledi.

Dusart, genel menajer Arzu Özyiğit ve oyunculardan Derin Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Dusart, "Birlikte sadece 3 antrenman yapabildik. Takımın bana ve kurallarıma kolay uyum sağlaması kolay değil. Galatasaray'dan bazı oyuncularımın bana bu konuda yardımcı olduğu için çok mutluyum. Özellikle ikinci yarıda defans konusunda çok yardımcı oldular. İlk yarının başında kötüydük. Toparlamamız zaman aldı ancak ikinci yarıdaki oyunumuz iyiydi. Bunu sürdürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fransız çalıştırıcı, İsrail maçına hazırlanmak için de fazla zamanlarının olmadığını belirterek, "Hemen takım hakkında analiz yapacağız. Onların da maçı bu akşamdı. Hazır olmak için elimizden geleni yapacağız ancak kolay olmayacağını biliyoruz. Bugün yaptığımız hataları da düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Arzu Özyiğit: "Bugünkü maç Türk kızlarının gücünü gösterdi"

Takımla gurur duyduğunu vurgulayan Arzu Özyiğit, "İnşallah 3'te 3 yapacağız ve Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bugünkü maç Türk kızlarının gücünü gösterdi. Çok iyi günler bizi bekliyor. Kızlar maça sadece 2 buçuk gün hazırlanabildiler. Normal sezonlarında Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyorlar. O yüzden çok hızlı adapte olabilen oyuncular. Onlar için zor olmadı ve hocamız da kendini çok iyi ifade etti. Bu anlamda iyi bir uyum yakaladığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Özyiğit, takımın deplasman maçlarında da tribün tarafından destekleneceğine emin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde Türk insanı bizi bulur. Deplasman maçlarımızda da mutlaka destekçilerimiz olacaktır. Organizasyon için federasyonumuza ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman en iyi duygularla düzenliyorlar. İnşallah deplasman maçlarında da aynı sonuçları elde ederiz ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz."

Kısa sürede hazırlanmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu anlatan milli basketbolcu Derin Erdoğan ise "Çok mutluyuz. Hocamızla daha 3 gün hazırlanabildik. Çok zor bir şey. Defansif ve ofansif olarak yeni bir sistemi var. Ama hepimiz adapte olduk ve sahaya elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık. Takımın enerjisi bence çok güzeldi. Savunma olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Elemelerde ilk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzde İsrail ve Polonya maçı var. 3'te 3 yapıp arayı bu şekilde bitirmek istiyoruz. Defanstaki agresifliğimizi devam ettirmeliyiz çünkü rakibi ne kadar az sayıda tutarsak bizim için o kadar avantajlı olacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıKaradağSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 22:50:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Dusart Karadağ'ı 79-62 yenen kadın basketbol takımının ikinci yarısından memnun kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android